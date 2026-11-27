Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Що відбувається на кордоні?

За словами речника, українська сторона уважно стежить за ситуацією на білоруському напрямку, щоб вчасно реагувати на можливі зміни.

Демченко наголосив, що наразі поблизу українського кордону немає нарощування угруповання військ або формування сил і засобів, які могли б створити ударну групу. Він також уточнив, що безпосередньо на лінії кордону не спостерігають нестандартних ситуацій чи провокацій.

Водночас Білорусь продовжує регулярно перевіряти боєготовність своїх сил безпеки та оборони. Такі заходи охоплюють не лише збройні сили, а й прикордонні підрозділи та структури Міністерства внутрішніх справ.

Демченко зауважив, що такими діями білоруська сторона намагається створити в інформаційному просторі враження підготовки до відбиття певних загроз.

Водночас він нагадав, що саме Білорусь підтримує Росію та надає їй свою територію для ведення війни проти України.

Нагадаємо, 16 листопада у Білорусі раптово перевели прикордонні підрозділи у повну бойову готовність. Військові відпрацьовували протидію диверсантам, атакам безпілотників та здійснювали марші у прикордонних з Україною областях.