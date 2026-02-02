Нелегал сириец в подгузниках и миллион долларов: шокирующие махинации на границе с Румынией

На украинской – румынской границе ежедневно пересекают пункт пропуска сотни людей и автомобилей. Одно из ключевых направлений это Порубное.

О том, какая атмосфера сейчас на границе с Румынией и как там организуют работу даже во время блэкаутов, расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA". В сюжете также показали, с какими хитростями сталкиваются пограничники во время проверок.

Смотрите также Хорошо, что перенесли, – эксперт назвал ожидания от новой трехсторонней встречи с РФ

Когда на Порубном нет задержек?

Пункт пропуска Порубное ежедневно принимает сотни людей и автомобилей. Путешественники рассказали, что в обычные дни пересечение границы здесь проходит спокойно. По их словам, задержки чаще появляются в те дни, когда через границу активнее едут посылки.

В принципе, если нет таких дней как среда и четверг, здесь обычно посылки едут за границу, то нет очередей и все хорошо,

– сказала путешествующая Анна.

Валерий вместе с женой возвращался из Румынии в Украину через Порубное. Он объяснил, что такую короткую поездку запланировали впервые. По его словам, хотели просто прогуляться, зайти в магазин и вернуться домой.

В магазин пойти посмотреть, кофе выпили да и обратно. Мы на пенсии, надо же где-то пенсию потратить,

– сказал путешественник Валерий.

Пограничники со своей стороны работают над тем, чтобы уменьшать очереди на пункте пропуска. Они пытаются сделать пересечение границы удобным и быстрым для людей и транспорта. Порубное остается важным пунктом пропуска не только для местных жителей. Через украинскую – румынскую границу проходят международные транспортные и туристические маршруты. В сезон отпусков и в праздничные дни движение здесь становится заметно оживленным, поэтому нагрузка на пункт пропуска возрастает.

Транзитная страна Румыния, далее начинается Болгария, Турция, Албания, Македония. Транспортная развязка, логистические маршруты, хорошие дороги, проработаны определенные туристические маршруты движения, поэтому такая ситуация,

– объяснил инспектор пограничной службы Станислав Сопчинский.

По его словам, именно транзитный статус Румынии влияет на поток транспорта и путешественников. Он также обратил внимание на логистику и дороги, которые формируют маршруты движения дальше на Балканы. Поэтому в пиковые периоды на направлении может быть больше машин и людей.

Поддельный документ на границе не сработает

На Порубном время от времени фиксируют попытки незаконного пересечения границы. В то же время пограничники объяснили, что после изменений в законодательстве в 2024 году таких случаев стало меньше. Речь идет о синхронизации данных с государственными реестрами, поэтому рассчитывать на поддельные бумаги становится сложнее.

"Это позволяет отличать, содержит ли документ сведения, которые соответствуют в документе, которые лицо предъявляет военно-учетного характера, напоминаю он может быть как бумажный, так и в электронном виде, соответствует ли сведениям в Государственном реестре", – пояснил инспектор пограничной службы Станислав Сопчинский.

Какие хитрости фиксируют на границе?

Когда с документами все в порядке, путешественники иногда прибегают к другим способам скрыть запрещенное или незадекларированное. Пограничники рассказали о случае несколько недель назад, когда женщина пыталась незаконно вывезти из Украины значительную сумму валюты. Купюры спрятали возле самого двигателя, надеясь, что под капот автомобиля никто не заглянет.

Недавно было обнаружено гражданку Украины, которая направлялась на территорию Румынии и скрывала валюту в количестве до миллиона долларов,

– сообщил инспектор пограничной службы Максим Воробец.

Случаи нарушения границы иностранцами также случаются, хотя и сейчас, по словам пограничников, это крайне редко. В конце прошлого года на Порубном обнаружили мужчину, который пытался незаметно попасть в Украину. Гражданин Сирии весь путь из Турции в Украину находился в грузовике с подгузниками.

Как работают во время блэкаутов?

Пограничники объяснили, что перебои с электроснабжением и блэкауты влияют на работу пунктов пропуска. По их словам, путешественники в основном относятся к этому с пониманием, потому что осознают условия, в которых работают службы. В таких случаях людей максимально предупреждают и проводят разъяснительную работу, чтобы объяснить увеличение времени пересечения.

Основная задача, чтобы все было комфортно и люди поняли, почему время увеличивается,

– пояснил инспектор пограничной службы Станислав Сопчинский.

Он добавил, что задачей остается обеспечение режима в пункте пропуска и на прилегающих территориях. Также речь идет о том, чтобы люди понимали причины задержек в случае таких факторов. Работу организуют так, чтобы сохранять порядок даже при сложных условиях.

Какие еще курьезные случаи возникали на границе: