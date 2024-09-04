В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что это решение поможет в более эффективной защите границы нашего государства на севере.

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Какой участок границы с Беларусью изъяли из зоны отчуждения

В МВД рассказали, что сейчас 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской государственной границы Украины проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима,

– отметили в министерстве.

К слову, ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказывал, что ситуация на украинско-белорусской границе остается без изменений. Нестандартных ситуаций непосредственно по госграницы пограничников не отмечали.

До этого, 25 августа стало известно, что вооруженные силы Беларуси стянули личный состав и военную технику к северным границам Украины под видом "учений". На это отреагировали в МИД Украины, призвав руководство Беларуси не делать "трагических ошибок".