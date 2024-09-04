У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що це рішення допоможе у більш ефективному захисті кордону нашої держави на півночі.

До теми Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю

Яку ділянку кордону з Білоруссю вилучили з зони відчуження

У МВС розповіли, що наразі 50-метрова смуга вздовж українсько-білоруського державного кордону України проходить в межах зони відчуження і зони обов'язкового відселення та перебуває у власності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реалізація акту дозволить Державній прикордонній службі України забезпечити належну охорону та оборону українсько-білоруського кордону та дотримання його режиму,

– зауважили у міністерстві.

До слова, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповідав, що ситуація на українсько-білоруському кордоні лишається без змін. Нестандартних ситуацій безпосередньо по держрубежу прикордонників не відзначали.

До цього, 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі стягнули особовий склад та військову техніку до північних кордонів України під виглядом "навчань". На це відреагували у МЗС України, закликавши керівництво Білорусі не робити "трагічних помилок".