В то же время ситуация с блокированием границы до сих пор остается неизменной. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Представитель ГПСУ подчеркнул, что польские фермеры блокирования 6 пунктов пропуска затрудняют движение именно для грузовых транспортных средств. Это транспортные средства, которые идут как в сторону Украины, так и в Польшу.

По состоянию на утро сегодня совокупно на всех 6 направлениях в очереди находится где-то 2 200 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин,

– рассказал Демченко.

Он также сказал, что есть существенные снижение пересечений границы именно грузовиками. Особенно это ощутимо в направлении пункта пропуска Шегини.

"За минувшие сутки здесь границу пересекли где-то 35 грузовиков, 24 из которых шли в сторону Украины. Фактически это пропускали по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проехало в сторону Польши, то есть еще меньше чем один грузовик в час", – отметил он.

Также, по словам Демченко, критически низкий показатель пересечения границы в направлении пункта пропуска Ягодин. Там за минувшие сутки в сторону Украины пересекло границу где-то 70 грузовиков.

Демченко отметил, что в направлении Ягодина польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в сторону Польши. Поэтому за последние дни показатели пересечения там – низкие.

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