Тарас Качка рассказал о последнем раунде переговоров с Польшей о торговле и отметил, что опция закрытия границы для движения товаров у них не упоминалась. Об этом он заявил на своей странице в Facebook вечером 28 февраля, передает 24 Канал.

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О закрытии границы не упоминалось

Как отметил Качка, он провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министром развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.

Представитель Украины назвал эти переговоры "одними из самых насыщенных и интенсивных" в своей карьере.

Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно,

– заявил чиновник.

В то же время, он добавил, что пока не может обнародовать все детали, однако "конструктивное решение", по его словам, возможно.

За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск – это было бы очень болезненным решением для наших экономик,

– заметил Качка.

Говорится, что прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 миллиарда долларов, а по польской статистике даже больше, это слишком болезненно, даже не учитывая транзит, который чрезвычайно важен для нашего государства.

Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочесть заявление Дональда Туска – со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение,

– подытожил украинский представитель.