Тарас Качка розповів про останній раунд перемовин з Польщею щодо торгівлі та зазначив, що опція закриття кордону для руху товарів у них не згадувалася. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook увечері 28 лютого, передає 24 Канал.

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Про закриття кордону не згадувалось

Як зазначив Качка, він провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Сєкєрським.

Представник України назвав ці перемовини "одними з найбільш насичених та інтенсивних" у своїй кар’єрі.

Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі й України. Це не просто, але можливо,

– заявив посадовець.

Водночас він додав, що наразі не може оприлюднити усі деталі, однак "конструктивне рішення", за його словами, можливе.

За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік,

– зауважив Качка.

Мовиться, що припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярда доларів, а за польською статистикою навіть більше, це надто болісно, навіть не враховуючи транзит, який є надзвичайно важливим для нашої держави.

Тому всіх заохочую повністю й уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики й пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману,

– підсумував український представник.

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