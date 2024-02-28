Тарас Качка розповів про останній раунд перемовин з Польщею щодо торгівлі та зазначив, що опція закриття кордону для руху товарів у них не згадувалася. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook увечері 28 лютого, передає 24 Канал.
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Про закриття кордону не згадувалось
Як зазначив Качка, він провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Сєкєрським.
Представник України назвав ці перемовини "одними з найбільш насичених та інтенсивних" у своїй кар’єрі.
Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі й України. Це не просто, але можливо,
– заявив посадовець.
Водночас він додав, що наразі не може оприлюднити усі деталі, однак "конструктивне рішення", за його словами, можливе.
За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік,
– зауважив Качка.
Мовиться, що припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярда доларів, а за польською статистикою навіть більше, це надто болісно, навіть не враховуючи транзит, який є надзвичайно важливим для нашої держави.
Тому всіх заохочую повністю й уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики й пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману,
– підсумував український представник.
Блокування на польсько-українському кордоні: останні новини
- Українська сторона провела переговори з польськими колегами, щоб їхні протестувальники не перекривали кордон. Представники України зазначають, що ця ситуація вже вийшла за межі цивілізованого протесту. Між сторонами уклали певні домовленості, які наша країна виконала. Тепер справа за Польщею.
- Водночас повідомлялося, що прем'єр Дональд Туск 28 лютого заявив про можливість повного закриття кордону з Україною та зупинення товарообміну на певний час. Він додав, що Польща – найбільш проукраїнська держава, але вона також має свої проблеми. Тому влада не може допустити, щоб допомога Україні мала негативні наслідки для самої Польщі.
- Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що уряд Польщі знайде тих, хто розсипає українське зерно. Варшава називає такі дії фермерів "неприпустимими". Політик пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".
- Він також спростував інформацію, що нібито вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями, мають проблеми на кордоні. Політик заявив, що вони "нормально проходять".