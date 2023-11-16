Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, у украинских пограничников пока нет информации о блокировании границы, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на словацкой границе с Украиной
Демченко подчеркнул, что сейчас больше пунктов пропуска Украина имеет на границе с Польшей. А на участках с другими странами таких пунктов гораздо меньше.
Спикер отметил, что сейчас со Словакией основной пункт пропуска "Ужгород". Там происходит перевозка грузов.
По состоянию на утро сегодня на территории Словакии в направлении Украины находились около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там происходит. О блокировке подъездных путей нам пока не известно,
– констатировал Демченко
Он напомнил, что когда польские перевозчики готовились к акции, информация поступала и от польских пограничников. В то же время у ГПСУ нет никакой информации от словацких коллег, что такая акция запланирована или готовится на какой-то день.
Что известно о возможном блокировании границы Словакией
- Глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии Станислав Скала направил письмо Министерству транспорта Словакии, в котором отметил, что перевозчики могут заблокировать пересечение границы со своей стороны для украинских грузовиков.
- Это связано с наличием у нашего государства "транспортного безвиза", предоставившего нам ЕС после начала вторжения России. В то же время словацкие СМИ начали писать о скоплении грузовиков на пограничном переходе "Вышнее Немецкое – Ужгород".
- Стоит отметить, что ранее подобные блокировки уже производили перевозчики на польской границе. Украинская сторона пыталась вести переговоры с протестующими, но это ни к чему не привело и бойкотирование продолжилось. Его планируется проводить до 3 января 2024 года.