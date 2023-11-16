Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українські прикордонники наразі не мають інформації щодо блокування кордону, передає 24 Канал.

До теми Слідом за польськими: перевізники у Словаччині пригрозили заблокувати кордон з Україною

Яка ситуація на словацькому кордоні з Україною

Демченко наголосив, що наразі найбільше пунктів пропуску Україна має на кордоні з Польщею. А на ділянках з іншими країнами таких пунктів значно менше.

Речник зауважив, що наразі зі Словаччиною основний пункт пропуску "Ужгород". Саме там відбувається перевезення вантажів.

Станом на ранок сьогодні на території Словаччини в напрямку України перебували близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетну кордон, але рух там відбувається. Про блокування під'їзних шляхів нам поки не відомо,

– констатував Демченко

Він нагадав, що коли польські перевізники готувались до акції, то інформація надходила і від польських прикордонників. Водночас наразі ДПСУ не має жодної інформації від словацьких колег, що така акція запланована або готується на якійсь день.

Що відомо про можливе блокування кордону Словаччиною