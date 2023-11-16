Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українські прикордонники наразі не мають інформації щодо блокування кордону, передає 24 Канал.
До теми Слідом за польськими: перевізники у Словаччині пригрозили заблокувати кордон з Україною
Яка ситуація на словацькому кордоні з Україною
Демченко наголосив, що наразі найбільше пунктів пропуску Україна має на кордоні з Польщею. А на ділянках з іншими країнами таких пунктів значно менше.
Речник зауважив, що наразі зі Словаччиною основний пункт пропуску "Ужгород". Саме там відбувається перевезення вантажів.
Станом на ранок сьогодні на території Словаччини в напрямку України перебували близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетну кордон, але рух там відбувається. Про блокування під'їзних шляхів нам поки не відомо,
– констатував Демченко
Він нагадав, що коли польські перевізники готувались до акції, то інформація надходила і від польських прикордонників. Водночас наразі ДПСУ не має жодної інформації від словацьких колег, що така акція запланована або готується на якійсь день.
Що відомо про можливе блокування кордону Словаччиною
- Глава Союзу автомобільних перевізників Словаччини Станіслав Скала надіслав лист Міністерству транспорту Словаччини у якому зазначив, що перевізники можуть заблокувати перетин кордону зі свого боку для українських вантажівок.
- Це пов'язано з наявністю в нашої держави "транспортного безвізу", який надав нам ЄС після початку вторгнення Росії. Водночас словацькі ЗМІ почали писати про скупчення вантажівок на прикордонному переході "Вишнє Німецьке – Ужгород".
- Варто зазначити, що раніше подібні блокування вже робили перевізники на польському кордоні. Українська сторона намагалася вести перемовини з протестувальниками, але це ні до чого не призвело і бойкотування продовжилося. Його планують проводити до 3 січня 2024 року.