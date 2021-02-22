В испанской провинции Наварра произошел масштабный лесной пожар. Огонь распространялся быстро и перекинулся на приграничные районы Франции.

Распространению пламени способствовали необычно теплая для региона погода в феврале и сильный ветер, скорость которого достигала 100 километров в час.

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Около 200 пожарных тушат пожар

К ликвидации пожара привлекли около 200 пожарных. Спасатели также эвакуировали с этой территории много людей, среди которых десятки туристов.



Лесной пожар на границе Франции и Испании / Скриншот с видео Euronews

Пламя удалось взять под контроль

Огонь удалось взять под контроль вечером 20 февраля, но ситуация остается напряженной. Ветер немного стих, но продолжает усложнять работу пожарных.



Лесной пожар на границе Франции и Испании / Скриншот с видео Euronews

В Испании и Франции правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить причины возгорания.

Провинция Наварра, Испания: карта