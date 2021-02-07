С начала февраля Австралию охватили масштабные лесные пожары. Сейчас пламя дошло до крупнейшего города страны – Перта.

Возгорания на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания.

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Что происходит сейчас

Более 250 пожарных дежурят в лесах. Власти страны подключили несколько крупных воздушных танкеров.



Пожары в Австралии / Фото DFES



Пламя набирает новые обороты / Фото DFES

Сгорели более 9 гектаров леса

По состоянию на 2 февраля, из-за масштабных пожаров вокруг австралийского города Перт сгорели уже более 9 тысяч гектаров леса. Также было известно о 71 уничтоженном огнем доме и 6 пострадавших пожарных.



Последствия пожара / Фото Николаса Перпитча

Стихия бушует возле Перта / Фото Николаса Перпитча

Лесные пожары в Австралии: смотрите видео DFES

Данные, что стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта появились 4 февраля. Власти предупреждали местных жителей об угрозе для них и для их жилья, а также рекомендовали быть готовыми к эвакуации.

Out of control Wooroloo bushfire sparks emergency warning for residents to take immediate action after at least three houses lost #Australia #WoorolooFire #australiabushfires #climatechange https://t.co/Mk7MLSuSQu pic.twitter.com/4VI4HVxA2T — boppinmule (@boppinmule) February 1, 2021

Лесные пожары в Австралии: что известно