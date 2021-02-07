Новые масштабы лесных пожаров в Австралии: пламя бушует возле крупнейшего города
С начала февраля Австралию охватили масштабные лесные пожары. Сейчас пламя дошло до крупнейшего города страны – Перта.
Возгорания на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания.
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Что происходит сейчас
Более 250 пожарных дежурят в лесах. Власти страны подключили несколько крупных воздушных танкеров.
Пожары в Австралии / Фото DFES
Пламя набирает новые обороты / Фото DFES
Сгорели более 9 гектаров леса
По состоянию на 2 февраля, из-за масштабных пожаров вокруг австралийского города Перт сгорели уже более 9 тысяч гектаров леса. Также было известно о 71 уничтоженном огнем доме и 6 пострадавших пожарных.
Последствия пожара / Фото Николаса Перпитча
Стихия бушует возле Перта / Фото Николаса Перпитча
Лесные пожары в Австралии: смотрите видео DFES
Данные, что стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта появились 4 февраля. Власти предупреждали местных жителей об угрозе для них и для их жилья, а также рекомендовали быть готовыми к эвакуации.
Лесные пожары в Австралии: что известно
- Вблизи австралийского города Перт вспыхнули масштабные пожары 3 февраля.
- Пожары стали такими масштабными, что их уже видно из космоса. Фотографии красного континента сделал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8.
- Ученые подсчитали, что в результате стихийного бедствия с сентября 2019 по январь 2020 года погибли или пропали около 3 миллиардов животных.
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