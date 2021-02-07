В Москве на Варшавском шоссе произошел пожар на складе лаков и красок. Площадь возгорания уже достигла тысячи квадрантных метров. Инцидент произошел под вечер 7 февраля. На месте работают пожарные.

По информации запрещенных в Украине прокремлевских информационных агентств, пожару присвоили второй ранг. Также известно о пострадавших – среди них есть дети. Предыдущий громкий инцидент в столице России Огонь охватил многоэтажку в Новой Москве: погибли дети – видео Подробнее о масштабном пожаре в Москве РИА Новости сообщает, что загорелся металлический ангар. Впоследствии стало известно, что это склад лаков и красок. По другим данным, речь идет о заводе масел (лаков) и красок. Конструкция уже частично обвалилась. По данным телеграм-канала Life Shot, не выдержала крыша. Сначала площадь возгорания составила 400 квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 1 тысячи.

Пожар начали тушить с помощью вертолета. Пожар на складе лаков и красок на Варшавском шоссе в Москве: смотрите видео