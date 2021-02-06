В Москве вспыхнул масштабный пожар, загорелась многоэтажка в поселке Мосрентген. Пострадали 11 человек, погибли 3 несовершеннолетних.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. Пламя быстро распространилось по зданию. Спасатели эвакуировали всех жителей подъезда.

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Однако в квартире, которую охватил огонь, оставались дети, они были без сознания. Спасти их не удалось. Информации об их возрасте пока нет.

Пострадали 6 детей и 8 взрослых – у всех отравление угарным газом. 2 детей, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умерли,

– сообщили спасатели.

Впоследствии стало известно о еще одной жертве пожара. Ребенок, который находился в очень тяжелом состоянии, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Из пламени эвакуировали людей, которые не смогли самостоятельно покинуть здание. Пострадавшим оказывают помощь медики, прибывшие на место.

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Пожар начался в 13:44 в десятиэтажке. Спасатели долго не могли добраться до очага возгорания из-за высокой температуры и угрозы взрыва емкости с газом.