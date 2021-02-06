Маразм зашкаливает: немого россиянина оштрафовали за скандирование лозунгов на протестах
Суд Санкт-Петербурга оштрафовал глухонемого мужчину за скандирование политических лозунгов на одной из акций протеста. Мужчина должен заплатить 5000 рублей.
Источник:Телеграм "Апология протеста"
Местный житель 31 января шел в магазин "Мир искусств". Об акциях протеста в Санкт-Петербурге он ничего не знал, а потому и не слышал призывов полицейских прекратить все протесты.
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Детали задержания глухого россиянина
- Уже на улице мужчина заметил, что других граждан начали задерживать. Тогда он показал сотрудникам полиции жест, что он не слышит.
- Однако силовики действовали по традиционной схеме, поэтому задержали жителя Санкт-Петербурга.
- В участке он провел 9 часов, переводчика ему не предоставили. Адвокат задержанного уточнил, что мужчина не смог понять объяснений правоохранителей о праве не свидетельствовать против себя, потому что он – немой.
- Несмотря на то, что мужчина не имеет возможности говорить в протоколе полицейские отметили, что гражданин "вместе с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги".
- Теперь он вынужден заплатить за нарушение штраф в сумме 5 тысяч рублей.
Протесты в России: основное
- Сначала протесты в российских городах прошли 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда поймали более 3,8 тысячи протестующих.
- Акции возобновились через неделю – 31 января. Однако в тот день правоохранители применяли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет. Силовики схватили более 4 тысяч активистов.
- Еще раз россияне протестовали 2 февраля после вынесения приговора Навальному.
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