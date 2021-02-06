Суд Санкт-Петербурга оштрафовал глухонемого мужчину за скандирование политических лозунгов на одной из акций протеста. Мужчина должен заплатить 5000 рублей.

Местный житель 31 января шел в магазин "Мир искусств". Об акциях протеста в Санкт-Петербурге он ничего не знал, а потому и не слышал призывов полицейских прекратить все протесты.

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Детали задержания глухого россиянина

Уже на улице мужчина заметил, что других граждан начали задерживать. Тогда он показал сотрудникам полиции жест, что он не слышит.

Тогда он показал сотрудникам полиции Однако силовики действовали по традиционной схеме, поэтому задержали жителя Санкт-Петербурга.

В участке он провел 9 часов, переводчика ему не предоставили. Адвокат задержанного уточнил, что мужчина не смог понять объяснений правоохранителей о праве не свидетельствовать против себя, потому что он – немой.

переводчика ему не предоставили. Адвокат задержанного уточнил, что мужчина не смог понять объяснений правоохранителей о праве не свидетельствовать против себя, потому что он – немой. Несмотря на то, что мужчина не имеет возможности говорить в протоколе полицейские отметили, что гражданин "вместе с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги".

Теперь он вынужден заплатить за нарушение штраф в сумме 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. Его задержали в аэропорту, а 2 февраля оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключенися. Все это сопровождалось протестами в российских городах.