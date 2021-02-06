Маразм зашкалює: німого росіянина оштрафували за скандування лозунгів на протестах
Суд Санкт-Петербурга оштрафував глухонімого чоловіка за скандування політичних гасел на одній з акцій протесту. Чоловік має заплатити 5 тисяч рублів.
Джерело:Телеграм "Апология протеста"
Місцевий житель 31 січня йшов до магазину "Світ мистецтв". Про акції протесту у Санкт-Петербурзі він нічого не знав, а тому й не чув закликів поліцейських припинити всі протести.
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Деталі затримання глухого росіянина
- Вже на вулиці чоловік помітив, що інших громадян почали затримувати. Тоді він показав співробітникам поліції жест, що не чує.
- Однак силовики діяти за традиційною схемою, тому затримали жителя Санкт-Петербурга.
- У відділку він провів 9 годин, перекладача йому не надали. Адвокат затриманого уточнив, що чоловік не зміг зрозуміти пояснень правоохоронців про право не свідчити проти себе, бо він – німий.
- Попри те, що чоловік не має можливості говорити, у протоколі поліцейські зазначили, що громадянин "разом з іншими учасниками публічного заходу скандував лозунги".
- Тепер він змушений заплатити за порушення штраф у сумі 5 тисяч рублів.
Нагадаємо, раніше Навальний повернувся у Росію з лікування у Німеччині. Його затримали в аеропорту, а 2 лютого опозиціонера засудили на 3,5 роки ув'язнення. Все це супроводжувалося протестами у російських містах.
Протести в Росії: основне
- Спершу протести у російських містах відбулися 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді спіймали понад 3,8 тисячі протестувальників.
- Акції поновилися через тиждень – 31 січня. Однак того дня правоохоронці застосовували не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет. Силовики схопили понад 4 тисячі активістів.
- Ще раз росіяни протестували 2 лютого після винесення вироку Навальному.
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