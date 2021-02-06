Суд Санкт-Петербурга оштрафував глухонімого чоловіка за скандування політичних гасел на одній з акцій протесту. Чоловік має заплатити 5 тисяч рублів.

Місцевий житель 31 січня йшов до магазину "Світ мистецтв". Про акції протесту у Санкт-Петербурзі він нічого не знав, а тому й не чув закликів поліцейських припинити всі протести.

Читайте також У Росії затриманих протестувальників змусили штовхати автозак, бо він заглох: відео

Деталі затримання глухого росіянина

Вже на вулиці чоловік помітив, що інших громадян почали затримувати . Тоді він показав співробітникам поліції жест, що не чує.

. Тоді він показав співробітникам поліції Однак силовики діяти за традиційною схемою, тому затримали жителя Санкт-Петербурга.

У відділку він провів 9 годин , перекладача йому не надали. Адвокат затриманого уточнив, що чоловік не зміг зрозуміти пояснень правоохоронців про право не свідчити проти себе, бо він – німий.

, перекладача йому не надали. Адвокат затриманого уточнив, що чоловік не зміг зрозуміти пояснень правоохоронців про право не свідчити проти себе, бо він – німий. Попри те, що чоловік не має можливості говорити, у протоколі поліцейські зазначили, що громадянин "разом з іншими учасниками публічного заходу скандував лозунги".

Тепер він змушений заплатити за порушення штраф у сумі 5 тисяч рублів.

Нагадаємо, раніше Навальний повернувся у Росію з лікування у Німеччині. Його затримали в аеропорту, а 2 лютого опозиціонера засудили на 3,5 роки ув'язнення . Все це супроводжувалося протестами у російських містах.