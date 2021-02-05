В России задержанных протестующих заставили толкать автозак, потому что он заглох: видео
Во время задержаний в России, протестующим пришлось самим толкать автозак, в который их силой посадили. Дело в том, что транспорт не смогли завести.
Источник:Новая газета
У пользователей такое поведение задержанных россиян вызвало недоумение. Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.
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На кадрах видно, как несколько молодых людей толкают полицейский автобус, пока тот наконец не заводится. Протестующих пытались вывезти из зала суда, вероятно, в СИЗО Егоровская в 137 километрах от Москвы. Арестованный журналист сообщил, что спецприемник уже заполнен.
Из 25 человек в одном автозаке – под арест смогли принять лишь 5. При этом, арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы уехать из суда,
– говорится в заметке.
Реакция россиян
Пользователи соцсетей взялись комментировать эту ситуацию. Большинство считает такое поведение – абсурдным и призывают привлекать полицию к ответственности.
"Менты стоят курят. А задержанные "батрачат" - это каторга! Полицию к ответу за этот беспредел! Задержанных нужно проверить, они могли застудить легкие", – написал один из пользователей под видео.
Некоторые не удивлены таким поступком задержанных – пишут, что "ждать от россиян запроса на изменения не приходится".
Комментарии россиян / скриншоты НВ
Смотрите видео: протестующие сами толкают автозак
Протесты в России: коротко
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