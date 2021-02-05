Во время задержаний в России, протестующим пришлось самим толкать автозак, в который их силой посадили. Дело в том, что транспорт не смогли завести.

У пользователей такое поведение задержанных россиян вызвало недоумение. Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

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На кадрах видно, как несколько молодых людей толкают полицейский автобус, пока тот наконец не заводится. Протестующих пытались вывезти из зала суда, вероятно, в СИЗО Егоровская в 137 километрах от Москвы. Арестованный журналист сообщил, что спецприемник уже заполнен.

Из 25 человек в одном автозаке – под арест смогли принять лишь 5. При этом, арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы уехать из суда,

– говорится в заметке.

Реакция россиян

Пользователи соцсетей взялись комментировать эту ситуацию. Большинство считает такое поведение – абсурдным и призывают привлекать полицию к ответственности.

"Менты стоят курят. А задержанные "батрачат" - это каторга! Полицию к ответу за этот беспредел! Задержанных нужно проверить, они могли застудить легкие", – написал один из пользователей под видео.

Некоторые не удивлены таким поступком задержанных – пишут, что "ждать от россиян запроса на изменения не приходится".





Комментарии россиян / скриншоты НВ

Смотрите видео: протестующие сами толкают автозак

Протесты в России: коротко