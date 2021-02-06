У Москві спалахнула масштабна пожежа, загорілася багатоповерхівка у селищі Мосрентген. Постраждали 11 людей, загинули 3 неповнолітніх.

За попередніми даними, займання почалося в одній з квартир на другому поверсі. Полум'я швидко поширилося будівлею. Рятувальники евакуювали усіх мешканців під'їзду.

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Проте у квартирі, яку охопив вогонь, залишалися діти, вони були без свідомості. Врятувати їх не вдалося. Інформації про їхній вік наразі немає.

Постраждали 6 дітей та 8 дорослих – у всіх отруєння чадним газом. 2 дітей, незважаючи на проведення реанімаційних заходів, померли,

– повідомили рятувальники.

Згодом стало відомо про ще одну жертву пожежі. Дитина, яка перебувала у дуже важкому стані, попри зусилля медиків, померла у лікарні.

З полум'я евакуювали людей, які не змогли самостійно покинути будівлю. Постраждалим надають допомогу медики, які прибули на місце.

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Пожежа почалася о 13.44 у десятиповерховому будинку. Рятувальники довго не могли дістатися осередку займання через високу температуру та загрозу вибуху ємності з газом.