У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Також очевидці повідомляють про вибухи. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.

За інформацією заборонених в Україні прокремлівських інформаційних агенцій, пожежі присвоїли другий ранг. Також відомо про потерпілих – серед них є діти. Попередній гучний інцидент у столиці Росії Вогонь охопив багатоповерхівку у Новій Москві: загинули діти – відео Докладніше про масштабну пожежу в Москві РИА Новости повідомляє, що загорівся металевий ангар. Згодом стало відомим, що це склад лаків і фарб. За іншими даними, мовиться про завод олій (лаків) і фарб. Також є інформація, що займання сталося на складі газових балонів. Очевидці повідомляють про періодичні вибухи та високе полум'я. За даними РИА НовостиЮ на складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 кубычних метрів. Конструкція будівлі вже частково обвалилася. За інформацією телеграм-каналу Life Shot, не витримав дах. Спершу площа займання становила 400 квадратних метрів, але за деякий час вона зросла 1 тисячі. Пожежу почали гасити з допомогою гелікоптера. Пожежа на складі лаків і фарб на Варшавському шосе в Москві: дивіться відео Зауважимо! Схожа промислова пожежа наприкінці січня сталася на Пермському пороховому заводі. А призвів до займання потужний вибух. Тоді у результаті інциденту постраждали 3 людини.