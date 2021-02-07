Велика пожежа на складі сталася в Москві: чутно вибухи – є потерпілі, зокрема діти
У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Також очевидці повідомляють про вибухи. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.
Джерело:24 канал
За інформацією заборонених в Україні прокремлівських інформаційних агенцій, пожежі присвоїли другий ранг. Також відомо про потерпілих – серед них є діти.
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Докладніше про масштабну пожежу в Москві
- РИА Новости повідомляє, що загорівся металевий ангар.
- Згодом стало відомим, що це склад лаків і фарб. За іншими даними, мовиться про завод олій (лаків) і фарб.
- Також є інформація, що займання сталося на складі газових балонів. Очевидці повідомляють про періодичні вибухи та високе полум'я. За даними РИА НовостиЮ на складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 кубычних метрів.
- Конструкція будівлі вже частково обвалилася. За інформацією телеграм-каналу Life Shot, не витримав дах.
- Спершу площа займання становила 400 квадратних метрів, але за деякий час вона зросла 1 тисячі.
- Пожежу почали гасити з допомогою гелікоптера.
Пожежа на складі лаків і фарб на Варшавському шосе в Москві: дивіться відео
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