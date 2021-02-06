Как в фильмах об апокалипсисе: масштабные лесные пожары в Австралии видны из космоса – фото
Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с 2019 года, стали настолько масштабными, что их уже видно из космоса. Фотографии красного континента сделал спутник метереологического агентства Японии Himawari-8.
Источник:Business Insider
На фото можно увидеть не только пожары, но и дымовой шлейф. Он поднимается и устилает территорию вплоть до Новой Зеландии.
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Как сделали фото
Спутник Himawari-8 запустили в октябре 2014 года. Сейчас он находится на орбите в районе Австралии примерно в 35 тысячах километров над Землей. Небесное тело делает фотографии в реальном времени каждые 10 минут.
Пожары в Австралии видны из космоса / Фото Himawari-8
Что известно о пожарах
Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с сентября, уже унесли жизни 19 человек в двух штатах. Сейчас огонь надвигается на город Маллакута на восточном побережье Австралии. По информации BBC, жителей города и туристов эвакуирует австралийский военно-морской флот.
В общем в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория бушует более 200 пожаров. Власти штата Новый Южный Уэльс с пятницы, 5 февраля, объявили чрезвычайное положение и дали распоряжение о принудительной эвакуации людей.
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