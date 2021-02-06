Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с 2019 года, стали настолько масштабными, что их уже видно из космоса. Фотографии красного континента сделал спутник метереологического агентства Японии Himawari-8.

На фото можно увидеть не только пожары, но и дымовой шлейф. Он поднимается и устилает территорию вплоть до Новой Зеландии.

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Как сделали фото

Спутник Himawari-8 запустили в октябре 2014 года. Сейчас он находится на орбите в районе Австралии примерно в 35 тысячах километров над Землей. Небесное тело делает фотографии в реальном времени каждые 10 минут.



Пожары в Австралии видны из космоса / Фото Himawari-8

Что известно о пожарах

Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с сентября, уже унесли жизни 19 человек в двух штатах. Сейчас огонь надвигается на город Маллакута на восточном побережье Австралии. По информации BBC, жителей города и туристов эвакуирует австралийский военно-морской флот.

Отметим! Вблизи австралийского города Перт 3 февраля вспыхнули масштабные пожары.

В общем в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория бушует более 200 пожаров. Власти штата Новый Южный Уэльс с пятницы, 5 февраля, объявили чрезвычайное положение и дали распоряжение о принудительной эвакуации людей.

Australia is burning. Over 11.3 million hectares of land burnt, 500 million animals expected dead. 13 people dead and more missing.



How many more disasters before we #ActOnClimate? We're in a #climateemergency. Act like it.#ClimateAction #AustraliaBurning @ScottMorrisonMP pic.twitter.com/EJvmkrWsGg — Mike Hudema (@MikeHudema) January 2, 2020

This is what our firefighters have been up against for the past months. They are working to save our lives and we will never forget that. I’m extremely thankful for all of you and praying that you will stay safe. #nswbushfire #AustraliaBurning #AustraliaBushfires pic.twitter.com/PGcI3pozpK — zoe tinkler (@zoettinkler) January 3, 2020

Лесные пожары в Австралии: смотрите видео Life Shot