Лісові пожежі, які вирують в Австралії з 2019 року, стали настільки масштабними, що їх вже видно з Космосу. Світлини червоного континенту зробив супутник метереологічного агентства Японії Himawari-8.

На фото можна побачити не тільки пожежі, а і димовий шлейф. Він підіймається і застеляє територію аж до Нової Зеландії.

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Як зробили фото

Супутник Himawari-8 запустили в жовтні 2014 року. Зараз він перебуває на орбіті в районі Австралії приблизно в 35 тисяч кілометрів над Землею. Небесне тіло робить фотографії в реальному часі кожні 10 хвилин.



Пожежі в Австралії видно з Космосу / Фото Himawari-8

Що відомо про пожежі

Лісові пожежі, які вирують в Австралії з вересня, вже забрали життя 19 людей у двох штатах. Зараз вогонь насувається на місто Маллакута на східному узбережжі Австралії. За інформацією BBC, жителів міста і туристів евакуйовує австралійський військово-морський флот.

Зазначимо! Поблизу австралійського міста Перт 3 лютого спалахнули масштабні пожежі. Загалом у південно-східних штатах Новий Південний Уельс і Вікторія вирує понад 200 пожеж. Влада штату Новий Південний Уельс з п'ятниці, 5 лютого, оголосили надзвичайний стан і дали розпорядження на примусову евакуацію людей.

Australia is burning. Over 11.3 million hectares of land burnt, 500 million animals expected dead. 13 people dead and more missing.



How many more disasters before we #ActOnClimate? We're in a #climateemergency. Act like it.#ClimateAction #AustraliaBurning @ScottMorrisonMP pic.twitter.com/EJvmkrWsGg — Mike Hudema (@MikeHudema) January 2, 2020

This is what our firefighters have been up against for the past months. They are working to save our lives and we will never forget that. I’m extremely thankful for all of you and praying that you will stay safe. #nswbushfire #AustraliaBurning #AustraliaBushfires pic.twitter.com/PGcI3pozpK — zoe tinkler (@zoettinkler) January 3, 2020

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