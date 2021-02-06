Як у фільмах про апокаліпсис: масштабні лісові пожежі в Австралії видно з Космосу – фото
Лісові пожежі, які вирують в Австралії з 2019 року, стали настільки масштабними, що їх вже видно з Космосу. Світлини червоного континенту зробив супутник метереологічного агентства Японії Himawari-8.
Джерело:Business Insider
На фото можна побачити не тільки пожежі, а і димовий шлейф. Він підіймається і застеляє територію аж до Нової Зеландії.
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Як зробили фото
Супутник Himawari-8 запустили в жовтні 2014 року. Зараз він перебуває на орбіті в районі Австралії приблизно в 35 тисяч кілометрів над Землею. Небесне тіло робить фотографії в реальному часі кожні 10 хвилин.
Пожежі в Австралії видно з Космосу / Фото Himawari-8
Що відомо про пожежі
Лісові пожежі, які вирують в Австралії з вересня, вже забрали життя 19 людей у двох штатах. Зараз вогонь насувається на місто Маллакута на східному узбережжі Австралії. За інформацією BBC, жителів міста і туристів евакуйовує австралійський військово-морський флот.
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