Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года до января 2020. Ученые подсчитали, что в результате стихийного бедствия погибли или пропали около 3 миллиардов животных.

В целом ученые проанализировали потери среди дикой природы на площади в 11,5 миллиона гектаров, говорится в отчете, созданном по заказу Всемирного фонда дикой природы десятью австралийскими исследователями, сообщает 24 канал.

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Именно столько гектаров земли Австралии охватил огонь пол года назад. Эксперты подсчитали, что погибли или исчезли:

143 миллиона млекопитающих,

почти 2,5 миллиона рептилий,

180 миллионов птиц,

51 миллион лягушек.

Исчезновение животных уже назвали одной из худших катастроф для дикой природы в современной истории. В то же время точные подсчеты ущерба от лесных пожаров пока невозможно осуществить из-за отсутствия данных.

Реакция правительства

Правительство Австралии начало собственное расследование причин пожара и оценки ущерба. Результаты появятся в октябре 2020 года. По официальным данным, во время пожаров в Австралии погибли 33 человека.

Животные сильно пострадали из-за лесных пожаров в Австралии / Фото Getty Images

Пожары в Австралии: что известно