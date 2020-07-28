Катастрофа для дикой природы: ученые подсчитали, сколько животных погибли в пожарах в Австралии
Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года до января 2020. Ученые подсчитали, что в результате стихийного бедствия погибли или пропали около 3 миллиардов животных.
В целом ученые проанализировали потери среди дикой природы на площади в 11,5 миллиона гектаров, говорится в отчете, созданном по заказу Всемирного фонда дикой природы десятью австралийскими исследователями, сообщает 24 канал.
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Именно столько гектаров земли Австралии охватил огонь пол года назад. Эксперты подсчитали, что погибли или исчезли:
- 143 миллиона млекопитающих,
- почти 2,5 миллиона рептилий,
- 180 миллионов птиц,
- 51 миллион лягушек.
Исчезновение животных уже назвали одной из худших катастроф для дикой природы в современной истории. В то же время точные подсчеты ущерба от лесных пожаров пока невозможно осуществить из-за отсутствия данных.
Реакция правительства
Правительство Австралии начало собственное расследование причин пожара и оценки ущерба. Результаты появятся в октябре 2020 года. По официальным данным, во время пожаров в Австралии погибли 33 человека.
Животные сильно пострадали из-за лесных пожаров в Австралии / Фото Getty Images
Пожары в Австралии: что известно
- Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года до января 2020 года.
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Эксперты допускали, что некоторые виды животных могли "переступить грань вымирания".
- На смену пожарам пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.
- Позже материк страдал от мощного града и бурого дождя.