В Австралии выпал бурый дождь: фото и видео

После пожаров в Австралии выпал бурый дождь 23 и 24 января. Автомобили, попавшие под этот дождь, "перекрасились" в цвет грязи.

Из-за бурого дождя в Австралии изменили свой цвет также реки и другие водоемы. Причина бурых осадков – частицы дыма от лесных пожаров и песчаных бурь, которые смешались в нижних слоях атмосферы. Они вместе пролились дождем на землю.

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Фото и видео после бурого дождя публикуют в соцсетях.

Picked a hell of a day to set up a pool for 12-year-old’s birthday party. #brownrain #Melbourne pic.twitter.com/gJruKlNeOb — Sean Dooley (@Twitchathon) January 22, 2020

#MudRain, one of the more unusual side effects from the last 24 hours of #NSW weather. Since yesterday, we've seen a combination of heat, hail, fire, dust, strong winds & storms. Long weekend looks better in many places, but some will see more storms https://t.co/KMLUnPe9oP pic.twitter.com/7KpMHiVfMF — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) January 24, 2020

Brown rain falls in Victoria as dust storm and rain clouds collide...

downpour of "dirty rain" across Melbourne, forcing public swimming pools to close and leaving cars looking like they have been "sprayed with mud".https://t.co/8wyHbB1RRf pic.twitter.com/AZXpQ1VsO0 — Jade & David for a Better Australia (@PerthWAustralia) January 23, 2020

Huge dust storm turns Melbourne urban surf park BROWN and leaves it looking as dirty as the Yarra River https://t.co/vs1wuOdhJw — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 24, 2020

Another dust storm hit Australia, this time enveloping parts of New South Wales in thick brown dust. The storm came just a day after a massive storm hit Melbourne, turning the city brown.



(Reuters) pic.twitter.com/JYf3wAXfX0 — The Voice of America (@VOANews) January 23, 2020

Watch the moment a dust storm formed into a tornado in Parkes, NSW. ️ pic.twitter.com/Ym36BkyjdO — news.com.au (@newscomauHQ) January 24, 2020

Hello Sydney dust and dusty rain.

What's next Mother Nature? pic.twitter.com/xHJgs0l4JB — Alexandra (@ThePirateKat) January 23, 2020

Somehow my car got dirtier from 5 minutes of rain in Sydney CBD last night than my hire car got in 2 weeks driving around the NT. #innercitygreenieproblems #lattesipping #ClimateEmergency pic.twitter.com/kVHSFXyZDu — Jack Toohey (@jack_toohey) January 23, 2020

Lots of dust across #Victoria yesterday ahead of a rain band which swept across the State overnight. A rain gauge in the Dandenongs shows the extent of the dust and rain. Check your #Melbweather observations here https://t.co/IZ4Tjyll1h 1/2 pic.twitter.com/pOQPonH0QJ — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) January 22, 2020

Что известно о природных катаклизмах в Австралии