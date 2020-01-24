В Австралии выпал бурый дождь: фото и видео
После пожаров в Австралии выпал бурый дождь 23 и 24 января. Автомобили, попавшие под этот дождь, "перекрасились" в цвет грязи.
Из-за бурого дождя в Австралии изменили свой цвет также реки и другие водоемы. Причина бурых осадков – частицы дыма от лесных пожаров и песчаных бурь, которые смешались в нижних слоях атмосферы. Они вместе пролились дождем на землю.
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Фото и видео после бурого дождя публикуют в соцсетях.
Что известно о природных катаклизмах в Австралии
- В результате длительных масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных, 28 человек, сгорело немало растений и жилищ.
- Впоследствии Австралию накрыли сильные дожди, в результате которых затопило дома.
- Затем Австралию накрыли мощные пылевые бури. Они начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер до 1,07 километра в час быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где немного утих.
- После бури Австралию атаковал град, размером с мяч для гольфа. Он разбивал стекла автомобилей и ломал ветви деревьев.
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