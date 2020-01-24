16:20
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, 23 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      В Австралии выпал бурый дождь: фото и видео

      135 Читати новину українською
      Бурый дождь в Австралии 24.01.2020 / Коллаж 24 канала

      После пожаров в Австралии выпал бурый дождь 23 и 24 января. Автомобили, попавшие под этот дождь, "перекрасились" в цвет грязи.

      Из-за бурого дождя в Австралии изменили свой цвет также реки и другие водоемы. Причина бурых осадков – частицы дыма от лесных пожаров и песчаных бурь, которые смешались в нижних слоях атмосферы. Они вместе пролились дождем на землю.

      Смотрите также: Австралия страдает от мощного града

      Фото и видео после бурого дождя публикуют в соцсетях.

      Что известно о природных катаклизмах в Австралии

      • В результате длительных масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных, 28 человек, сгорело немало растений и жилищ.
      • Впоследствии Австралию накрыли сильные дожди, в результате которых затопило дома.
      • Затем Австралию накрыли мощные пылевые бури. Они начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер до 1,07 километра в час быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где немного утих.
      • После бури Австралию атаковал град, размером с мяч для гольфа. Он разбивал стекла автомобилей и ломал ветви деревьев.
      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      5577
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Погода климат Пожары в Австралии Австралия Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 62
      сегодня , 14:40 Неля Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска: что о ней известно
      Анна Запотоцька 134
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 376
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      285
      сегодня , 13:37 Александр Долгополов сбежал из России: история комика, который шутил про Путина и церковь
      Василь Денисюк 539
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук