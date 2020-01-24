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      В Австралії випав бурий дощ: фото і відео

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      Бурий дощ в Австралії 24.01.2020 / Колаж 24 каналу

      Після пожеж Австралії випав бурий дощ 23 та 24 січня. Автомобілі, що потрапили під цей дощ, "перефарбувалися" у колір грязюки.

      Через бурий дощ в Австралії змінили свій колір також річки та інші водойми. Причина бурих опадів – частинки диму від лісових пожеж і піщаних бур, що змішалися в нижніх шарах атмосфери. Вони разом пролилися дощем на землю.

      Дивіться також: Австралія потерпає від потужного граду

      Фото і відео після бурого дощу публікують у соцмережах.

      Що відомо про природні катаклізми в Австралії

      • В результаті тривалих масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин, 28 людей, згоріло чимало рослин та помешкань.
      • Згодом Австралію накрили сильні дощі, в результаті яких затопило будинки.
      • Потім Австралію накрили потужні пилові бурі. Вони почалися в місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом сильний вітер до 1,07 кілометра на годину швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де дещо стих.
      • Після бурі Австралію атакував град розміром з м'яч для гольфу. Він розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Австралія Пожежі в Австралії Погода клімат Екологія
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