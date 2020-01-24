В Австралії випав бурий дощ: фото і відео
Після пожеж Австралії випав бурий дощ 23 та 24 січня. Автомобілі, що потрапили під цей дощ, "перефарбувалися" у колір грязюки.
Через бурий дощ в Австралії змінили свій колір також річки та інші водойми. Причина бурих опадів – частинки диму від лісових пожеж і піщаних бур, що змішалися в нижніх шарах атмосфери. Вони разом пролилися дощем на землю.
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Фото і відео після бурого дощу публікують у соцмережах.
Що відомо про природні катаклізми в Австралії
- В результаті тривалих масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин, 28 людей, згоріло чимало рослин та помешкань.
- Згодом Австралію накрили сильні дощі, в результаті яких затопило будинки.
- Потім Австралію накрили потужні пилові бурі. Вони почалися в місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом сильний вітер до 1,07 кілометра на годину швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де дещо стих.
- Після бурі Австралію атакував град розміром з м'яч для гольфу. Він розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев.
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