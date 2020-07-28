Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року до січня 2020. Науковці підрахували, що унаслідок стихійного лиха загинули або зникли близько 3 мільярдів тварин.

Загалом вчені проаналізували втрати серед дикої природи на площі у 11,5 мільйона гектарів, мовиться у звіті, створеному на замовлення Всесвітнього фонду дикої природи десятьма австралійськими дослідниками, повідомляє 24 канал.

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Саме стільки гектарів землі Австралії охопив вогонь пів року тому. Експерти підрахували, що загинули або зникли:

143 мільйони ссавців,

майже 2,5 мільйона рептилій,

180 мільйонів птахів,

51 мільйон жаб.

Зникнення тварин вже назвали однією з найгірших катастроф для дикої природи в сучасній історії. Водночас точні підрахунки шкоди від лісових пожеж наразі неможливо здійснити через відсутність даних.

Реакція уряду

Уряд Австралії розпочав власне розслідування причин пожежі та оцінки її збитків. Результати з’являться в жовтні 2020 року. За офіційними даними, під час пожеж в Австралії загинули 33 людини.

Тварини сильно постраждали через лісові пожежі в Австралії / Фото Getty Images

Пожежі в Австралії: що відомо