Катастрофа для дикої природи: вчені підрахували, скільки тварин загинули у пожежах в Австралії
Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року до січня 2020. Науковці підрахували, що унаслідок стихійного лиха загинули або зникли близько 3 мільярдів тварин.
Загалом вчені проаналізували втрати серед дикої природи на площі у 11,5 мільйона гектарів, мовиться у звіті, створеному на замовлення Всесвітнього фонду дикої природи десятьма австралійськими дослідниками, повідомляє 24 канал.
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Саме стільки гектарів землі Австралії охопив вогонь пів року тому. Експерти підрахували, що загинули або зникли:
- 143 мільйони ссавців,
- майже 2,5 мільйона рептилій,
- 180 мільйонів птахів,
- 51 мільйон жаб.
Зникнення тварин вже назвали однією з найгірших катастроф для дикої природи в сучасній історії. Водночас точні підрахунки шкоди від лісових пожеж наразі неможливо здійснити через відсутність даних.
Реакція уряду
Уряд Австралії розпочав власне розслідування причин пожежі та оцінки її збитків. Результати з’являться в жовтні 2020 року. За офіційними даними, під час пожеж в Австралії загинули 33 людини.
Тварини сильно постраждали через лісові пожежі в Австралії / Фото Getty Images
Пожежі в Австралії: що відомо
- Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року до січня 2020 року.
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Експерти допускали, що деякі види тварин могли "переступити межу вимирання".
- На зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі.
- Днями пізніше материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.