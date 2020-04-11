Постраждалі в австралійських пожежах коали повертаються додому: зворушливі фото
-
Після тривалого лікування австралійські коал инарешті можуть повернутися у дику природу. Загалом на волю випустили приблизно 50 коал, яких ветеринари врятували з пожежі в Австралії.
Тваринки повернулися на дерева та продовжили жити звичним життям. Милі фото коал оприлюднили у фейсбуці Greater Port Macquarie.
Важливо Гітарист Queen Браян Мей заграв для коали: зворушливе відео підкорило мережу
Зауважимо, що впродовж кількох місяців тварин лікували та проводили реабілітацію у центрі дикої природи. Загалом від лісових пожеж, які вирували в Австралії, постраждала величезна кількість тварин, деякі навіть опинилися на межі вимирання.
Пожежі в Австралії: головне
- Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб. Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Згодом Австралію залило рекордним дощем. Як це було – дивіться фото.
- Пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі – фото тут.
- А днями пізніше Австралія потерпала від потужного граду та бурого дощу.
- 31 січня в Австралії оголосили надзвичайну ситуацію.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:04 На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео
сьогодні , 17:03 Коли українці зможуть знов подорожувати за кордон: приблизні терміни
сьогодні , 16:57 Коронавірус на Миколаївщині: збори релігійної громади могли стати причиною спалаху
сьогодні , 18:07 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Вибір редакції
-
На Донбасі зафіксували залізничні війська РФ: деталі розслідуваннясьогодні , 16:30
-
На скільки зросли витрати українців і на чому вони економлять під час карантину: опитуваннясьогодні , 17:41
-
Парад буде, коли – невідомо: у Кремлі не визначились зі святкуванням Дня перемогисьогодні , 17:26
-
Зеленський відвідав ділянку розведення у Петрівському на Донбасі: деталісьогодні , 16:03
-
Коронавірус у Миколаївській області: перші 2 хворих перебувають у реанімаціїсьогодні , 17:07
-
Новини про коронавірус 11 квітня: перші випадки на Миколаївщині, антирекорд жертв у СШАсьогодні , 14:35
Пропозиції партнерів
Коментарі