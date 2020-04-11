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      Постраждалі в австралійських пожежах коали повертаються додому: зворушливі фото

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      Врятовані коали повертають у дику природу / Фейсбук Greater Port Macquarie

      Після тривалого лікування австралійські коал инарешті можуть повернутися у дику природу. Загалом на волю випустили приблизно 50 коал, яких ветеринари врятували з пожежі в Австралії.

      Тваринки повернулися на дерева та продовжили жити звичним життям. Милі фото коал оприлюднили у фейсбуці Greater Port Macquarie.

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      Зауважимо, що впродовж кількох місяців тварин лікували та проводили реабілітацію у центрі дикої природи. Загалом від лісових пожеж, які вирували в Австралії, постраждала величезна кількість тварин, деякі навіть опинилися на межі вимирання.
       

      Пожежі в Австралії: головне

      • Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб. Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Згодом Австралію залило рекордним дощем. Як це було – дивіться фото.
      • Пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі – фото тут.
      • А днями пізніше Австралія потерпала від потужного граду та бурого дощу.
      • 31 січня в Австралії оголосили надзвичайну ситуацію.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Пожежі в Австралії Австралія Світ тварин
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