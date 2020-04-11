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      Пострадавшие в австралийских пожарах коалы возвращаются домой: трогательные фото

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      Спасенные коалы возвращаются в дикую природу / Фейсбук Greater Port Macquarie

      После длительного лечения австралийские коалы наконец могут вернуться в дикую природу. Всего на свободу выпустили примерно 50 коал, которых ветеринары спасли из пожара в Австралии.

      Зверьки вернулись на деревья и продолжили жить привычной жизнью. Милые фото коал обнародовали в фейсбуке Greater Port Macquarie.

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      Заметим, что на протяжении нескольких месяцев животных лечили и проводили реабилитацию в центре дикой природы. В общем от лесных пожаров, которые бушевали в Австралии, пострадало огромное количество животных, некоторые даже оказались на грани вымирания.

       

      Пожары в Австралии: главное

      • Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить границу вымирания".
      • Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.
      • Позже Австралию накрыли жуткие пылевые бури – фото здесь.
      • А днями позже Австралия страдала от мощного града и бурого дождя.
      • 31 января в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Пожары в Австралии Австралия Мир животных
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