Пострадавшие в австралийских пожарах коалы возвращаются домой: трогательные фото
После длительного лечения австралийские коалы наконец могут вернуться в дикую природу. Всего на свободу выпустили примерно 50 коал, которых ветеринары спасли из пожара в Австралии.
Зверьки вернулись на деревья и продолжили жить привычной жизнью. Милые фото коал обнародовали в фейсбуке Greater Port Macquarie.
Важно Гитарист Queen Брайан Мэй заиграл для коалы: трогательное видео покорило сеть
Заметим, что на протяжении нескольких месяцев животных лечили и проводили реабилитацию в центре дикой природы. В общем от лесных пожаров, которые бушевали в Австралии, пострадало огромное количество животных, некоторые даже оказались на грани вымирания.
Пожары в Австралии: главное
- Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить границу вымирания".
- Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.
- Позже Австралию накрыли жуткие пылевые бури – фото здесь.
- А днями позже Австралия страдала от мощного града и бурого дождя.
- 31 января в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию.
Читайте также
-
Коронавирус в России: зафиксировали новый антирекордсегодня , 15:39
-
Техника войны: Мощный "Козак-2М1" принят на вооружение. Новая партия БМП-1 для ВСУсегодня , 15:21
-
Страны G20 не договорились о сокращении добычи нефтисегодня , 16:08
-
Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхисегодня , 15:29
-
Самый большой украинский самолет доставит из Китая в Польшу 400 тонн медсредствсегодня , 18:19
-
Коломойський проти Українисегодня , 14:00