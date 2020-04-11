Пострадавшие в австралийских пожарах коалы возвращаются домой: трогательные фото

После длительного лечения австралийские коалы наконец могут вернуться в дикую природу. Всего на свободу выпустили примерно 50 коал, которых ветеринары спасли из пожара в Австралии.

Зверьки вернулись на деревья и продолжили жить привычной жизнью. Милые фото коал обнародовали в фейсбуке Greater Port Macquarie. Важно Гитарист Queen Брайан Мэй заиграл для коалы: трогательное видео покорило сеть Заметим, что на протяжении нескольких месяцев животных лечили и проводили реабилитацию в центре дикой природы. В общем от лесных пожаров, которые бушевали в Австралии, пострадало огромное количество животных, некоторые даже оказались на грани вымирания. Пожары в Австралии: главное Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.

Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить границу вымирания".

Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.

Позже Австралию накрыли жуткие пылевые бури – фото здесь.

А днями позже Австралия страдала от мощного града и бурого дождя.

31 января в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию.