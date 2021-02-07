Нові масштаби лісових пожеж в Австралії: полум'я вирує біля найбільшого міста
З початку лютого Австралію охопили масштабні лісові пожежі. Наразі полум'я дійшло до найбільшого міста країни – Перта.
Загоряння на північному сході від Перта тривають уже тиждень. Боротьбі з ними перешкоджає сильний вітер, який лише збільшує площу загоряння.
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Що відбувається зараз
Понад 250 пожежників чергують у лісах. Влада країни підключила кілька великих повітряних танкерів.
Пожежі в Австралії / Фото DFES
Полум'я набирає нових обертів / Фото DFES
Згоріли понад 9 гектарів лісу
Станом на 2 лютого, через масштабні пожежі навколо австралійського міста Перт згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищений вогнем будинок і 6 постраждалих пожежників.
Наслідки пожежі / Фото Ніколаса Перпітча
Стихія вирує біля Перти / Фото Ніколаса Перпітча
Лісові пожежі в Австралії: дивіться відео DFES
Дані, що стихія вже знищила 81 житловий будинок і майже 11 тисяч гектарів чагарників у районі Перта з'явились 4 лютого. Влада попереджала місцевих жителів про загрозу для них і для їхнього житла, а також рекомендувала бути готовими до евакуації.
Лісові пожежі в Австралії: що відомо
- Поблизу австралійського міста Перт спалахнули масштабні пожежі 3 лютого.
- Пожежі стали такими масштабними, що їх вже видно з космосу. Світлини червоного континенту зробив супутник метереологічного агентства Японії Himawari-8.
- Науковці підрахували, що унаслідок стихійного лиха з вересня 2019 року по січень 2020 року загинули або зникли приблизно 3 мільярдів тварин.
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