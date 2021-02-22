В іспанській провінції Наварра сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь розповсюджувався швидко та перекинувся на прикордонні райони Франції.

Поширенню полум'я сприяли незвично тепла для регіону погода у лютому та сильний вітер, швидкість якого сягала до 100 кілометрів на годину.

Читайте також Нові масштаби лісових пожеж в Австралії: полум'я вирує біля найбільшого міста

Близько 200 пожежників гасять пожежу

До ліквідації пожежі залучили близько 200 пожежників. Рятувальники також евакуювали з цієї території багато людей, серед яких десятки туристів.



Лісова пожежа на кордоні Франції та Іспанії / Скриншот з відео Euronews

Полум'я вдалося взяти під контроль

Вогонь вдалося взяти під контроль увечері 20 лютого, але ситуація залишається напруженою. Вітер трохи стих, але продовжує ускладнювати роботу пожежників.



Лісова пожежа на кордоні Франції та Іспанії / Скриншот з відео Euronews

В Іспанії та Франції правоохоронці проводять розслідування, щоб з'ясувати причини загоряння.

Провінція Наварра, Іспанія: карта