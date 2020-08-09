На КПВВ Армянск – Каланчак на админгранице между оккупированным Россией Крымом и материковой Украиной возникла большая очередь на несколько сотен человек. Ведь въезд с полуострова закроют по решению украинского правительства с 8 утра 9 августа.

Про це у фейсбуці у ніч проти 9 серпня розповів голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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За його словами, зі сторони окупованого Криму на КПВВ Армянськ – Каланчак у черзі вже приблизно 300 людей, і їх стає усе більше. А все через рішення уряду України про закриття пунктів пропуску з окупованим Кримом.

Люди, які в'їхали в Крим із материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму,

– наголосив Чубаров.

І додав при цьому, що окупанти геть не поспішають оформляти документи та пропускати людей. Люди ж "висловлюються про Кабмін і всю українську владу" не надто ласкаво.

8 серпня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом, починаючи з 8 години 9 серпня і щонайменше до 8 ранку 30 серпня.