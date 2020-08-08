Від 9 і до 30 серпня уряд тимчасово припиняє роботу пунктів пропуску в окупований Росією Крим. Усе через значне поширення коронавірусу, як на материковій Україні, так і на окупованому півострові.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов. Відповідне доручення напередодні дав президент Володимир Зеленський.

До слова Уряд має посилити контроль за карантином, аби уникнути другої хвилі COVID-19, – Зеленський

Це обумовлено дорученням Президента України Кабінету Міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя,

– зазначив Немчінов.

Рішення ухвалили через те, що кількість випадків коронавірусу стрімко збільшується.

Кого усе ж пропускатимуть через КПВВ з Кримом

на в'їзд – громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму або місті Севастополі.

на виїзд – громадян, місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, які дали згоду на самоізоляцію з використанням додатка "Дій вдома".

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань,

представників дипломатичних установ та гуманітарних місій

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А ось в'їзд за таких же обставин – за рішенням голови Держприкордонслужби.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів 8 серпня зібрався на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Президент роздав декілька завдань уряду, який той має здійснити, аби не допустити другої хвилі коронавірусу:

невідкладно оцінити готовність лікарень,

забезпечити заклади всім необхідним обладнанням,

забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту вповні,

посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.