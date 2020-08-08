Уряд має посилити контроль за карантином, аби уникнути другої хвилі COVID-19, – Зеленський
Президент України закликав Кабмін мобілізувати усі сили, аби не допустити другої хвилі коронавірусу. Зеленський наказав уряду посилити контроль за дотриманням карантину, а медиків вповні забезпечити засобами захисту.
Окрім того, потрібно переглянути умови роботи пунктів пропуску із тимчасово окупованими територіями. Про це йдеться у заяві Зеленського, опублікованої на сайті Президента.
До речі Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: Шмигаль скликає екстрене засідання
Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю:
- невідкладно оцінити готовність лікарень,
- забезпечити заклади всім необхідним обладнанням,
- забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту вповні,
- посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.
Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію.
Кабінет Міністрів цього ж дня, 8 серпня, збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.