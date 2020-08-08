Президент України закликав Кабмін мобілізувати усі сили, аби не допустити другої хвилі коронавірусу. Зеленський наказав уряду посилити контроль за дотриманням карантину, а медиків вповні забезпечити засобами захисту.

Окрім того, потрібно переглянути умови роботи пунктів пропуску із тимчасово окупованими територіями. Про це йдеться у заяві Зеленського, опублікованої на сайті Президента.

До речі Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: Шмигаль скликає екстрене засідання

Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю:

невідкладно оцінити готовність лікарень,

забезпечити заклади всім необхідним обладнанням,

забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту вповні,

посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію.

Кабінет Міністрів цього ж дня, 8 серпня, збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу, 7 серпня, коронавірус підтвердили у рекордної кількості людей – 1 489. Рекордну кількість хворих в Україні фіксують вже чотири доби поспіль.