Кабмин должен усилить контроль за карантином, чтобы избежать второй волны COVID-19 – Зеленский
Президент Украины призвал Кабмин мобилизовать все силы, чтобы не допустить второй волны коронавируса. Зеленский приказал правительству усилить контроль за соблюдением карантина, а медиков полностью обеспечить средствами защиты.
Кроме того, нужно пересмотреть условия работы пунктов пропуска с временно оккупированными территориями. Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте Президента.
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Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, у которой могут быть страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю:
- безотлагательно оценить готовность больниц,
- обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием,
- приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты полностью,
- усилить контроль за соблюдением карантинных мер.
Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию.
Кабинет Министров в этот же день, 8 августа, соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.