Президент Украины призвал Кабмин мобилизовать все силы, чтобы не допустить второй волны коронавируса. Зеленский приказал правительству усилить контроль за соблюдением карантина, а медиков полностью обеспечить средствами защиты.

Кроме того, нужно пересмотреть условия работы пунктов пропуска с временно оккупированными территориями. Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте Президента.

Кстати Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: Шмыгаль созывает экстренное заседание

Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, у которой могут быть страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю:

безотлагательно оценить готовность больниц,

обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием,

приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты полностью,

усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию.

Кабинет Министров в этот же день, 8 августа, соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

В Украине за минувшие сутки, 7 августа, коронавирус подтвердили у рекордного количества людей – 1 489. Важно то, что рекордное количество больных в Украине фиксируют уже четверо суток подряд.