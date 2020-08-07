Кабинет Министров 8 августа соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Правительство рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в отдельных регионах, в частности в оккупированном Крыму.

Пресс-служба Кабмина пока не уточнила в котором часу министры соберутся на внеочередное заседание.

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Почему Шмыгаль собирает министров на экстренное заседание

По данным правительства, значительное ухудшение эпидситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране.

Комментируя решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, глава правительства заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

Обратите внимание! За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти полторы тысячи случаев коронавируса. В Украине установлен антирекорд по количеству смертей.

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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Луцк из красной зоны переведут в оранжевую. Перевод состоится с 8 августа.

Тернополь из красной зоны переведут в желтую зону эпидемиологической опасности.

В то же время Кицманский район Черновицкой области останется в красной зоне.

По инициативе Минздрава также должны быть внесены изменения в критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости. После этого во вторник, 11 августа, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС примет новые решения по регионам Украины согласно новых критериев.

По словам Степанова, один из основных показателей, которые Минздрав предложит на заседание правительства – это количество активных больных в течение последних семи дней.

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