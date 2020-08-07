Кабінет Міністрів 8 серпня збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Уряд розгляне питання погіршення ситуації в окремих регіонах, зокрема в окупованому Криму.

Пресслужба Кабміну наразі не уточнила о котрій годині міністри зберуться на позачергове засідання.

Актуально МОЗ оновило карантинні зони в Україні: які регіони стали "червоними"

Чому Шмигаль збирає міністрів на екстрене засідання

За даними уряду, значне погіршення епідемситуації спостерігається у Києві, а також Одеській, Львівській та Харківській областях.

Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що декілька разів на тиждень будуть проводитися засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні.

Коментуючи рішення Державної комісії ТЕБ та НС, глава уряду заявив, що стрімке погіршення епідемічної ситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

Зверніть увагу! За минулу добу в Україні зафіксували майже півтори тисячі випадків коронавірусу. В Україні також встановлено антирекорд за кількістю смертей.

Як змінились карантинні зони після засідання комісії 7 серпня

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Луцьк з червоної зони переведуть в помаранчеву. Переведення відбудеться з 8 серпня.

Тернопіль з червоної зони переведуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.

Водночас Кіцманський район Чернівецької області залишиться в червоній зоні.

За ініціативи МОЗ також мають бути внесені зміни до критеріїв, за якими регіони України класифікуються за "зонами" захворюваності. Після цього у вівторок, 11 серпня, Держкомісія з ТЕБ та НС схвалить нові рішення по регіонах України відповідно до нових критеріїв.

За словами Степанова, один із основних показників, які МОЗ запропонує на засідання уряду – це кількість активних хворих протягом останніх семи днів.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу