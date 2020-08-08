Кабмин прекращает работу КПВВ на границе с Крымом: из-за COVID-19 въезд и выезд закрыт
С 9 и до 30 августа правительство временно прекращает работу пунктов пропуска в оккупированный Россией Крым. Все из-за значительного распространения коронавируса как на материковой Украине, так и на оккупированном полуострове.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Зеленский.
К слову Кабмин должен усилить контроль за карантином, чтобы избежать второй волны COVID-19 – Зеленский
Это обусловлено поручением Президента Украины Кабинету Министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя,
– отметил Немчинов.
Решение приняли из-за того, что количество случаев коронавируса стремительно увеличивается.
Кого все же будут пропускать через КПВВ с Крымом
- на въезд – граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе.
- на выезд – для граждан, место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".
- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств,
- представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий
Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А вот въезд в таких же обстоятельствах – по решению председателя Госпогранслужбы.
Отметим, что Кабинет Министров 8 августа собрался на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.
Президент раздал несколько задач правительству, которые тот должен выполнить, чтобы не допустить второй волны коронавируса:
- безотлагательно оценить готовность больниц,
- обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием,
- обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты полностью,
- усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.