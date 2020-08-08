С 9 и до 30 августа правительство временно прекращает работу пунктов пропуска в оккупированный Россией Крым. Все из-за значительного распространения коронавируса как на материковой Украине, так и на оккупированном полуострове.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Зеленский.

К слову Кабмин должен усилить контроль за карантином, чтобы избежать второй волны COVID-19 – Зеленский

Это обусловлено поручением Президента Украины Кабинету Министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя,

– отметил Немчинов.

Решение приняли из-за того, что количество случаев коронавируса стремительно увеличивается.

Кого все же будут пропускать через КПВВ с Крымом

на въезд – граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе.

на выезд – для граждан, место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств,

представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А вот въезд в таких же обстоятельствах – по решению председателя Госпогранслужбы.

Отметим, что Кабинет Министров 8 августа собрался на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Президент раздал несколько задач правительству, которые тот должен выполнить, чтобы не допустить второй волны коронавируса:

безотлагательно оценить готовность больниц,

обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием,

обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты полностью,

усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

В Украине за минувшие сутки, 7 августа, коронавирус подтвердили в рекордного количества людей – 1 489. Рекордное количество больных в Украине фиксируют уже четверо суток подряд.