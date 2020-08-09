Уряд Шмигаля поки що не буде скасовувати обов'язкову самоізоляцію у 14 днів для людей, які перетнули контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку окупованих територій. Інакше виникатиме загроза "імпортування" коронавірусу від окупантів.

Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 8 серпня.

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За словами очільника Кабміну, є інформація, що на окупованій території України епідемічна ситуація складніша, аніж на підконтрольній українському урядові.

"Ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території. Ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За окремими даними, вона складніша", – зауважив прем'єр.

Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так вистачає,

– наголосив Шмигаль.

Але додав, що прикордонники мають право скасовувати обов'язкову самоізоляцію – в окремих випадках.

"Прикордонники мають право приймати окремі рішення. Та поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складна, вона буде лишатися керованою ось так, як була до цього часу", – підсумував голова Кабінету Міністрів.

Кабмін, нагадаємо, з 9 серпня закрив КПВВ на адміністративній межі з Кримом через складну ситуацію з коронавірусом на окупованому півострові. Пройти можуть лише певні категорії громадян.



А дещо раніше в ДПСУ з посиланням на командування ООС повідомили, що з 1 серпня громадян України впускатимуть з окупованих територій все ще лише за згоди на самоізоляцію та реєстрації у сервісі "Дій вдома".