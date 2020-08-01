Командування ООС уточнило порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Громадян України пропускатимуть з окупованих території з 1 серпня все ще лише за отримання згоди на самоізоляцію та реєстрації у сервісі "Дій вдома".

Про це мовиться у повідомленні пресслужби Східного управління Держприкордонслужби, опублікованому увечері 31 липня.

Раніше у ДПСУ повідомили, що З 1 серпня скасовується самоізоляція для тих, хто в’їжджає з окупованих територій

В уточненій інформації наголосили: "Карантинні обмеження на КПВВ продовжують діяти".

Уряд постановою від 22 липня продовжив із 1 по 31 серпня дію карантинних обмежень на території України. Відповідно, командування ООС вирішило таке:

Поки діє карантин, у Донецькій та Луганській областях перетин лінії розмежування на КПВВ заборонено іноземцям та особам без громадянства без поліса страхування від COVID-19 на строк перебування в Україні.

іноземцям та особам без громадянства без поліса страхування від COVID-19 на строк перебування в Україні. Українських громадян, що перетинають лінію розмежування з боку окупованої території, пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням сервісу "Дій вдома".

з використанням сервісу "Дій вдома". Ці обмеження не будуть застосовувати для тих, хто прибуває для участі в ЗНО.

Носіння масок та дотримання соціальної дистанції на КПВВ обов'язкові у будь-якому випадку.



Самоізоляція та застосування сервісу "Дій вдома" з 1 серпня не скасовані / Скриншот

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