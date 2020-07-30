Коли і де відкриють нові пункти пропуску на Донбасі: в уряді назвали приблизні дати
Нові пункти пропуску на Донбасі планують відкрити протягом наступних чотирьох місяців. Мовиться зокрема про КПВВ в Золотому та Щасті Луганської області.
Інформацію про це підтвердив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій Ростислав Замлинський.
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Що відомо про відкриття нових КПВВ в Щасті та Золотому
- За словами урядовця, поблизу Золотого вже побудували комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян. В міністерстві сподіваються, що протягом чотирьох місяців окупанти таки виконують свої зобов'язання щодо монтажу будівель.
- Щодо КПВВ біля Щастя, то найближчим часом робоча група має визначити місця облаштування режимної та сервісної території.
- У сервісних центрах для обслуговування громадян з непідконтрольних територій хочуть відкрити аптеку, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню та інші об’єкти.
Яка ситуація з пунктами пропуску в Луганській області
- Наразі на Луганщині працює лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській.
- КПВВ "Золоте", єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування у Луганській області, закрили ще в 2016 році.
- Наразі на Луганщині відкритий лише один КПВВ у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію розмежування перетнуло 14,5 тисяч осіб та понад 600 автомобілів.
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Окуповані території та лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу