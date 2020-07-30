Когда и где откроют новые пункты пропуска на Донбассе: в Кабмине назвали приблизительные даты
Новые пункты пропуска на Донбассе планируют открыть в течение следующих четырех месяцев. Речь идет в частности о КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области.
Информацию об этом подтвердил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.
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Что известно об открытии новых КПВВ в Счастье и Золотом
- По словам чиновника, вблизи Золотого уже построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. В министерстве надеются, что в течение четырех месяцев оккупанты все же выполнят свои обязательства относительно монтажа зданий.
- Что каасется КПВВ возле Счастья, то в ближайшее время рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территории.
- В сервисных центрах для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий хотят открыть аптеку, мобильный ЦПАУ, юридическую приемную и другие объекты.
Какова ситуация с пунктами пропуска в Луганской области
- КПВВ "Золотое" – единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области – закрыли еще в 2016 году.
- Сейчас на Луганщине открыт только один КПВВ в Станице Луганской. В июне через этот КПВВ линию разграничения пересекли 14,5 тысяч человек и более 600 автомобилей.
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Оккупированные территории и линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала