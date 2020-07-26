Пункт пропуска КПВВ Новотроицкое стал пристанищем для семьи из оккупированного Донецка. Люди стали заложниками требований со стороны власти ОРДЛО. Потому, даже имея пропуск и собственный дом на оккупированной территории, вынуждены жить под открытым небом.

Об истории одной семьи из многих, попавших в ловушку на КПВВ – в материале журналистов 24 канала.

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Как семья оказалась на КПВВ

Светлана вместе с двумя детьми и собакой Пикселем 11 суток живет на остановке возле КПВВ Новотроицкое. Они – жители оккупированного Донецка. Приехали в гости на контролируемую территорию Украины еще до карантина.

А решив вернуться, попали в ловушку из-за закрытия всех КПВВ. Как только открылся пункт пропуска Оленевка, расположенный на оккупированной территории, приехали туда.



Светлана с детьми и собакой живут на остановке возле КПВВ / Скриншот из видео

Но пересечь линию разграничения им не удалось до сих пор. Оказалось, что прописки мало, нужно быть в списках, которые утверждают в ОРДЛО.

Живем на остановке. Нас отправили в Никопольский монастырь, мы там 3 дня были. Ну а потом, мы же не можем там – и животное, и дети, их не унять – а там молятся все,

– рассказала женщина.

Где ночуют люди с остановки

На ночь их пускают в палатку спасателей, которая расположена на территории КПВВ "Новотроицкое". Там – хоть какие-то человеческие условия и забота.



Люди с остановки ночуют в палатке спасателей / Скриншот из видео

"На пункте оказания помощи остаются на ночлег 15 человек, из них – 2 детей. Мы оказываем помощь, горячий чай, в палатке убрано. Есть вода, продукты подвозят волонтеры", – пояснил Тарас Репин, дежурный пункта оказания помощи населению.

Дети нашли новых друзей

Но с 6:00 люди снова идут на остановку, ведь гражданским нельзя жить на КПВВ. Целый день под палящим солнцем, громкие разговоры взрослых и шум автобусов – дети научились играть среди этого и даже отдыхать. 5-летняя Арина и 7-летний Дмитрий ложатся просто на сумки с вещами.



Чтобы отдохнуть, дети ложатся просто на сумки с вещами / Скриншот из видео

Они – не единственные дети, которые вынужденно живут на остановке. Маленькие пленники сложных обстоятельств, которые им устроили оккупанты, нашли там новых друзей. Но скучают по отцу, который все эти месяцы ждет их дома, и по друзьям в Донецке.

Когда семья вернется домой

Пока дети фантазируют, как окажутся в своей детской комнате с любимыми игрушками, Светлана хочет простых, но таких важных для нее вещей. По ее словам, эта ситуация научила ценить то, что имеешь.

Я сначала приду, упаду на пол, полежу немного. А потом помоюсь, искупаюсь, лягу на диван и буду лежать, просто чтобы отдохнуть от всего этого. Открыть глаза и забыть это, как страшный сон,

– прокомментировала Светлана.

Уже совсем скоро эти желания сбудутся. Они утверждены в список ОРДЛО на понедельник, 27 августа. Правда, после пересечения линии разграничения им придется провести две недели карантина в больнице.