Пункт пропуску КПВВ Новотроїцьке став притулком для сім'ї з окупованого Донецька. Люди стали заручниками вимог з боку влади ОРДЛО. Тому, маючи навіть пропуск і власний будинок на окупованій території, вимушені жити просто неба.

Про історію однієї родини із багатьох, що потрапили в пастку на КПВВ – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як родина опинилася на КПВВ

Світлана разом з двома дітьми та собакою Пікселем 11 діб живе на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке. Вони – мешканці окупованого Донецька. Приїхали в гості на контрольовану територію України ще до карантину.

А вирішивши повернутись, потрапили в пастку через закриття всіх КПВВ. Тільки-но відкрився пункт пропуску Оленівка, розташований на окупованій території, приїхали туди.



Світлана з дітьми та собакою живуть на зупинці біля КПВВ / Скриншот з відео

Та перетнути лінію розмежування їм не вдалося досі. Виявилось, що прописки замало, потрібно бути у списках, які затверджують в ОРДЛО.

Живемо на зупинці. Нас відправили в Нікопольський монастир, ми там 3 дні були. Ну а потім, ми ж не можемо там – і тварина, і діти, їх не вгамувати – а там моляться всі,

– розповіла жінка.

Де ночують люди з зупинки

На ніч їх пускають в намет рятувальників, який розташований на території КПВВ "Новотроїцьке". Там – хоч якісь людські умови та турбота.



Люди з зупинки ночують в наметі рятувальників / Скриншот з відео

"На пункті надання допомоги залишаються на ночівлю 15 осіб, з них – 2 дітей. Ми надаємо допомогу, гарячий чай, в наметі прибрано. Є вода, продукти підвозять волонтери", – пояснив Тарас Рєпін, черговий пункту надання допомоги населенню.

Діти знайшли нових друзів

Але з 6:00 люди знову йдуть на зупинку, адже цивільним не можна жити на КПВВ. Цілий день під пекучим сонцем, голосні розмови дорослих та шум автобусів – діти навчились гратись серед цього й навіть відпочивати. 5-річна Арина та 7-річний Дмитро лягають просто на сумки з речами.



Аби відпочити, діти лягають просто на сумки з речами / Скріншот з відео

Вони – не єдині діти, які вимушено живуть на зупинці. Маленькі бранці складних обставин, які їм влаштували окупанти, знайшли там нових друзів. Та сумують за батьком, який всі ці місяці чекає на них вдома, й за друзями в Донецьку.

Коли родина повернеться додому

Поки діти фантазують, як опиняться у своїй дитячій кімнаті з улюбленими іграшками, Світлана хоче простих, але зараз таких важливих для неї речей. За її словами, ця ситуація навчила цінувати, те що маєш.

Я спочатку прийду, впаду на підлогу, полежу трохи. А потім помиюся, покупаюся, ляжу на диван і буду лежати, просто аби відпочити від цього всього. Відкрити очі і забути це, як страшний сон,

– прокоментувала Світлана.

Вже зовсім скоро ці бажання справдяться. Вони затверджені в список ОРДЛО на понеділок, 27 серпня. Щоправда, після перетину лінії розмежування їм доведеться провести два тижні карантину в лікарні.