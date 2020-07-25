Масштабна пожежа сталася неподалік окупованого Донецька. ЗМІ окупантів повідомляють, що горить ясинуватський сміттєвий полігон. Натомість місцеві жителі кажуть про хмару отруйного диму.

Пожежа біля окупованого Донецька: що відомо

Тим часом у мережі жителі Донецька публікують фото та відео отруйної хмари. На кадрах можна побачити великий стовп чорного диму. Про це повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що не всі користувачі соцмереж з Донецька погоджуються з версією про сміттєвий полігон, багато хто каже, що схоже на пожежу на нафтобазі у Макіївці.

Окупаційна влада інцидент наразі не коментує.

Дивіться відео масштабної пожежі біля Донецька

Біля окупованого Донецька виникла масштабна пожежа, «офіційно» повідомляється, що горить сміттєвий полігон, але жителі у соцмережах кажуть, що це може бути нафтобаза pic.twitter.com/yI25ktMAMj — hromadske (@HromadskeUA) July 25, 2020

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На початку липня на сміттєзвалищі у Вітовському районі також спалахнула масштабна пожежа. У підсумку вогонь охопив територію в 1 тисячу квадратних метрів.

За інформацією ДСНС, пожежі на цьому об'єкті трапляються систематично, адже підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті. Після настання посушливої погоди ситуація загострилася.

Жителі найближчого населеного пункту, зі свого боку, висловили обурення адже їм доводиться дихати їдким димом.

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