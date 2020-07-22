У Луганській області 22 липня внаслідок обстрілу бойовиків виникла пожежа неподалік села Лопаскине Новоайдарського району. Горить суха трава та молоді дерева у Трьохізбенському лісництві.

До ліквідації пожежі залучили 70 рятувальників

На допомогу працівникам лісового господарства прибули рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у фейсбуці.

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Наразі до ліквідації пожежі залучили понад 70 працівників ДСНС та 16 автоцистерн.

Що відомо про пожежі на Луганщині