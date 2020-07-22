На Луганщині знову горить ліс: пожежа виникла внаслідок обстрілу
У Луганській області 22 липня внаслідок обстрілу бойовиків виникла пожежа неподалік села Лопаскине Новоайдарського району. Горить суха трава та молоді дерева у Трьохізбенському лісництві.
До ліквідації пожежі залучили 70 рятувальників
На допомогу працівникам лісового господарства прибули рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у фейсбуці.
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Наразі до ліквідації пожежі залучили понад 70 працівників ДСНС та 16 автоцистерн.
Що відомо про пожежі на Луганщині
- На початку липня у Луганській області спалахнули масштабні лісові пожежі.
- Вогонь вдалось ліквідувати лише за тиждень.
- Стихія забрала життя 5 осіб.
- Лише втрати від загибелі лісових насаджень оцінили у 450 мільйонів гривень.
- Повністю згоріли понад 80 будинків.
- Серед причин розглядають підпал. Інші версії – потрапляння ворожого снаряду і необережне поводження з вогнем.
- Уряд виділив для постраждалих від пожеж на Луганщині та Житомирщині понад 54 мільйони гривень.