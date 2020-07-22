На Луганщине снова горит лес: пожар возник в результате обстрела
В Луганской области 22 июля в результате обстрела боевиков возник пожар близ села Лопаскино Новоайдарского района. Горит сухая трава и молодые деревья в Трехизбенском лесничестве.
К ликвидации пожара привлекли 70 спасателей
На помощь работникам лесного хозяйства прибыли спасатели. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС в Фейсбуке.
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На данный момент к ликвидации пожара привлекли более 70 работников ГСЧС и 16 автоцистерн.
Что известно о пожарах на Луганщине
- В начале июля в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары.
- Огонь удалось ликвидировать только через неделю.
- Стихия унесла жизни 5 человек.
- Только потери от гибели лесных насаждений оценили в 450 миллионов гривен.
- Полностью сгорели более 80 домов.
- Среди причин рассматривают поджог. Другие версии – попадание вражеского снаряда и неосторожное обращение с огнем.
- Правительство выделило для пострадавших от пожаров в Луганской и Житомирской областях более 54 миллионов гривен.