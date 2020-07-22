В Луганской области 22 июля в результате обстрела боевиков возник пожар близ села Лопаскино Новоайдарского района. Горит сухая трава и молодые деревья в Трехизбенском лесничестве.

К ликвидации пожара привлекли 70 спасателей

На помощь работникам лесного хозяйства прибыли спасатели. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС в Фейсбуке.

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На данный момент к ликвидации пожара привлекли более 70 работников ГСЧС и 16 автоцистерн.

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