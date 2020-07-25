Масштабный пожар произошел неподалеку от оккупированного Донецка. СМИ оккупантов сообщают, что горит ясиноватский мусорный полигон. Между тем местные жители говорят об облаке ядовитого дыма.

Пожар возле оккупированного Донецка: что известно

Тем временем в сети жители Донецка публикуют фото и видео ядовитого облака. На кадрах можно увидеть большой столб черного дыма. Об этом сообщает 24 канал.

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Заметим, что не все пользователи соцсетей из Донецка соглашаются с версией о мусорном полигоне, многие говорят, что похоже на пожар на нефтебазе в Макеевке.

Оккупационная власть инцидент пока не комментирует.

Смотрите видео масштабного пожара возле Донецка

Біля окупованого Донецька виникла масштабна пожежа, «офіційно» повідомляється, що горить сміттєвий полігон, але жителі у соцмережах кажуть, що це може бути нафтобаза pic.twitter.com/yI25ktMAMj — hromadske (@HromadskeUA) July 25, 2020

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В начале июля на свалке в Витовском районе тоже вспыхнул масштабный пожар. В итоге огонь охватил территорию в 1 тысячу квадратных метров.

По информации ГСЧС, пожары на этом объекте случаются систематически, так как предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. После наступления засушливой погоды ситуация обострилась.

Жители ближайшего населенного пункта, со своей стороны, выразили возмущение, так как им приходится дышать едким дымом.

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