В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар вблизи курортной деревни: фото
Греческие пожарные пытаются потушить масштабный лесной пожар, вспыхнувший на юге страны. Пылает лес у приморского села Кенхреи на востоке Пелопоннеса.
Курортное село уже эвакуировали, поскольку огонь подбирается в военный лагерь, где хранится взрывчатка. Об этом пишет Ekathimerini.com.
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Что известно о масштабный лесной пожар в Греции:
- Огонь движется на юг. На данный момент никто не пострадал, жилые дома также не повреждены.
- Впрочем, пожарные уже рекомендовали эвакуировать еще 3 населенных пункта. Также под эвакуацию подпадает детский лагерь Summerfun.
- К борьбе с огнем привлекли более 70 пожарных, а также добровольцев, задействованы 2 самолета и 5 вертолетов.
- Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра.
Масштабный лесной пожар в Греции / Фото AP
Пожар бушует возле курортного поселка Кенхреи: карта
В целом в Греции бушуют еще 3 крупных пожара в лесопарковой зоне:
- у Древней Олимпии,
- на пастбищах недалеко от города Ретимно на Крите,
- в районе Петалиди в Мессине.