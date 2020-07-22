Грецькі пожежники намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула на півдні країни. Палає ліс біля приморського села Кенхреї на сході Пелопоннеса.

Курортне село вже евакуювали, оскільки вогонь підбирається до військового табору, де зберігається вибухівка. Про це пише Ekathimerini.com.

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Що відомо про масштабну лісову пожежу у Греції:

Вогонь рухається на південь. Наразі момент ніхто не постраждав, житлові будинки також не пошкоджені.

Втім, пожежники вже рекомендували евакуювати ще 3 населені пункти. Також під евакуацію підпадає дитячий табір Summerfun.

До боротьби з полум'ям залучили понад 70 пожежників, а також добровольців, задіяні 2 літаки і 5 вертольотів.

Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру.

Масштабна лісова пожежа у Греції / Фото AP

Пожежа вирує біля курортного селища Кенхреї: карта

Загалом у Греції вирують ще 3 великі пожежі в лісопарковій зоні: