З 1 серпня скасовується самоізоляція для тих, хто в’їжджає з окупованих територій
З 1 серпня скасовується обов'язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих. Однак як і раніше, при собі мандрівники повинні мати страховий поліс, що перекриватиме лікування COVID-19.
Саме від 1 серпня набуває чинності постанова уряду, в якій змінені деякі пункти щодо перетину кордону. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів Інтерфакс-Україна.
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З 1 серпня набуває чинності постанова уряду, якою скасовується низка норм, які діяли до цього. Цією постановою внесені зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом,
– розповів Демченко.
Наразі діє обов’язок, що люди, які їдуть з окупованих територій, мають встановити додаток "Дій вдома". Ця норма скасовується.
Водночас Демченко пояснив, що Кабмін залишає за собою право відновити цю норму новим документом у разі необхідності.
Також у постанові № 641 щодо обов’язку самоізоляції збільшено кількість винятків для громадян, які в’їжджають на територію України з країн "червоної зони" зі значним поширенням COVID-19.
Тепер не підпадають під самоізоляцію особи:
- які не досягли 12 років,
- дипломати,
- ті, хто слідує транзитом,
- екіпажі вантажних, морських та повітряних суден,
- інструктори збройних сил держав-членів НАТО.
Що було раніше
- У квітні Кабмін постановив: особи, які повертаються до України, мають відбути 14 днів у обсервації у визначеному місцевою владою місці або у себе вдома за використання додатку "Дій вдома".
- Стосувалося обмеження і людей, що прибули через державний кордон і тих, хто виїхав з тимчасово окупованих Росією територій.
- У червні уряд скасував обов'язкову самоізоляцію для осіб, які перетинають державний кордон. Однак самоізоляція для мандрівників із ТОТ і надалі діяла.