З 1 серпня скасовується обов'язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих. Однак як і раніше, при собі мандрівники повинні мати страховий поліс, що перекриватиме лікування COVID-19.

Саме від 1 серпня набуває чинності постанова уряду, в якій змінені деякі пункти щодо перетину кордону. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів Інтерфакс-Україна.

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З 1 серпня набуває чинності постанова уряду, якою скасовується низка норм, які діяли до цього. Цією постановою внесені зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом,

– розповів Демченко.

Наразі діє обов’язок, що люди, які їдуть з окупованих територій, мають встановити додаток "Дій вдома". Ця норма скасовується.

Водночас Демченко пояснив, що Кабмін залишає за собою право відновити цю норму новим документом у разі необхідності.

Також у постанові № 641 щодо обов’язку самоізоляції збільшено кількість винятків для громадян, які в’їжджають на територію України з країн "червоної зони" зі значним поширенням COVID-19.

Тепер не підпадають під самоізоляцію особи:

які не досягли 12 років,

дипломати,

ті, хто слідує транзитом,

екіпажі вантажних, морських та повітряних суден,

інструктори збройних сил держав-членів НАТО.

Що було раніше