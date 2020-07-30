С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных. Однако по-прежнему при себе путешественники должны иметь страховой полис, который будет перекрывать лечение COVID-19.

Именно с 1 августа вступает в силу постановление правительства, в котором изменены некоторые пункты относительно пересечения границы. Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал Интерфакс-Украина.

Напоминаем Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы разделят на четыре зоны

С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграниц с Крымом,

– рассказал Демченко.

Сейчас действует обязанность, что люди, которые едут с оккупированных территорий, должны установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется.

В то же время Демченко объяснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

Также в постановлении №641 об обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Теперь не подпадают под самоизоляцию лица:

не старше 12 лет,

дипломаты,

те, кто следует транзитом,

экипажи грузовых, морских и воздушных судов,

инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

Что было раньше