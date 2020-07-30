С 1 августа отменяется самоизоляция для тех, кто въезжает с оккупированных территорий
С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных. Однако по-прежнему при себе путешественники должны иметь страховой полис, который будет перекрывать лечение COVID-19.
Именно с 1 августа вступает в силу постановление правительства, в котором изменены некоторые пункты относительно пересечения границы. Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал Интерфакс-Украина.
Напоминаем Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы разделят на четыре зоны
С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграниц с Крымом,
– рассказал Демченко.
Сейчас действует обязанность, что люди, которые едут с оккупированных территорий, должны установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется.
В то же время Демченко объяснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.
Также в постановлении №641 об обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.
Теперь не подпадают под самоизоляцию лица:
- не старше 12 лет,
- дипломаты,
- те, кто следует транзитом,
- экипажи грузовых, морских и воздушных судов,
- инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.
Что было раньше
- В апреле Кабмин постановил: лица, которые возвращаются в Украину, должны отбыть 14 дней в обсервации в определенном местной властью месте или у себя дома при использовании приложения "Дий вдома".
- Касались ограничения и людей, прибывших через государственную границу и тех, кто уехал со временно оккупированных Россией территорий.
- В июне правительство отменило обязательную самоизоляцию для лиц, пересекающих государственную границу. Однако самоизоляция для путешественников с ВОТ и в дальнейшем действовала.