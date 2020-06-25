Кабинет министров Украины освободил от обязательной обсервации или самоизоляции лиц, которые приезжают в Украину. Однако условием беспрепятственного въезда будет наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус.

Касается это смягчение как тех, кто пересекает государственную границу, так и тех, кто возвращается с временно оккупированных территорий. Соответствующее решение приняли на заседании 25 июня, однако оно еще должно пройти однодневные доработки, сообщает "Интерфакс".

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Обязательным условием въезда в Украину будет наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Также министр здравоохранения Максим Степанов предложил внести уточнения по полису страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу.

Точного срока, с начала которого отменят самоизоляцию для лиц из-за границы, пока нет.

Самоизоляция после пересечения границы: главное

В апреле Кабмин постановил, что лица, которые возвращаются в Украину должны отбыть 14 дней в обсервации в определенном местной властью месте или у себя дома с использованием приложения "Дій дома".

Касалось ограничение людей, прибывших через государственную границу, и тех, кто уехал из временно оккупированных Россией территорий.

Нарушение правил изоляции предусматривало штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров пограничники могли отказать в пропуске при выезде с временно оккупированных территорий человеку, который не дал согласия на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій дома".

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